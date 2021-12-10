Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 14:08 — REGNUM Национальный географический институт (IGN) зафиксировал пять сейсмических движений на острове Пальма в первые часы 10 декабря. Об этом пишет агентство EFE.

Землетрясение Zeml.info

Наиболее высокая магнитуда — 3,4 — зафиксирована в Фуэнкальенте, в 7:04 утра на глубине 39 километров.

В муниципалитете Мазо в первые часы 10 декабря произошло больше всего землетрясений — три, а в Фуэнкальенте были зафиксированы два самых сильных — магнитудой 3,4 и 3 соответственно.