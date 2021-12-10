Таллин, 10 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Правительство Эстонии приняло решение о поддержке малообеспеченных семей — нуждающихся ждет компенсация расходов на электричество, газ и отопление. Об этом сообщил портал stolitsa.ee.

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Подчеркивается, что на компенсацию расходов выделяется 37 миллионов евро. Она затрагивает коммунальные платежи, начиная с сентября 2021 года, Выплачивать компенсацию будут местные самоуправления. По словам вице-мэра Таллина Бетины Бешкиной, Таллин начнет прием ходатайств не позднее середины января 2022 года.

«В Таллине достаточно большое количество семей, у которых будет право на получение данного вида помощи. Таких семей более 15 000», — заявила она.

По словам вице-мэра, к середине января также будет разработана специальная электронная среда самообслуживания, с помощью которой заявление на компенсацию расходов можно будет подать через Интернет в цифровом виде: «Электронная среда позволит подать ходатайство с наименьшими временными затратами, а также будет способствовать снижению риска распространения коронавируса».

Компенсация будет выплачена в размере 80% от общей стоимости, если цена за электричество превышает 12 евроцентов за киловатт-час, цена за газ превышает 4,9 евроцента за киловатт-час, а цена отопления превышает 7,8 евроцента за киловатт-час.

Минимальная ставка пособия будет составлять 10 евро, а максимальная — 500 евро в месяц на одно заявление. Сумма выплат рассчитывается для каждой семьи индивидуально.