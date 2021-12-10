Кызыл, 10 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Туву 10 декабря поступили более трёх десятков единиц коммунальной техники. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в последний раз такую крупную партию спецтехники республика получила в далёком 1995 году.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» В Туву поступило 33 единицы коммунальной техники

В состав партии входят мусоровозы, погрузчики, автогрейдеры и тягачи. Вручение ключей водителям ГУП «Транспортный сервис и проект», которым предстоит на них работать, состоялось на площади Арата в Кызыле.

По словам главы региона Владислава Ховалыга, покупка техники стала возможной благодаря 1,5 млрд рублей, поступившим из федерального бюджета летом 2021 года. Из них на эти цели было выделено 282,57 млн рублей.

«Новая техника, будучи на балансе государственного предприятия, должна решить проблему забуксовавшей в республике «мусорной» реформы. Для ликвидации стихийных свалок и вывоза твердых коммунальных отходов на территории всей республики создано предприятие — ГУП «Транспортный сервис и проект», — отметили в правительстве.