София, 10 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Министерство образования и науки (МОН) Болгарии рассматривает возможность продления сроков учебного 2021 — 2022 года. Об этом 10 декабря заявил глава ведомства Николай Денков, сообщает софийская газета «Дума».

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Согласно официальной информации, из-за карантина, связанного с пандемией, только за последние три месяца средние и средне-специальные учебные заведения работали в так называемом «очном режиме» всего несколько дней, и это негативно сказалось на общих знаниях учеников.

«Необходимо наверстывать упущенное время и интенсифицировать обучение детей в классах, — заявил Н. Денков. — В дальнейшем мы намерены ввести шестидневную учебную неделю, а в итоге — сократить сроки каникул».

По словам министра, в настоящее время относительно небольшие темпы распространения коронавируса позволяют повсеместно применить тестирование учеников I — XII классов на наличие антител, а также сократить на 90% практику дистанционного обучения.

Ранее в Болгарии десятки тысяч школьников и их родителей выступили против проведения вакцинации и соответствующих проверок в болгарских школах.