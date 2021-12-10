Москва, , 14:05 — REGNUM За восемь месяцев 2021 года поставки высокотехнологичной продукции из Москвы в Венгрию составили 34,77 млн долларов, что на 56,6% больше показателей того же периода 2020 года. Об этом 10 декабря сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня на экспорт в Венгрию приходится около 34,77 млн долларов, что на 56,6% больше, чем годом ранее. Столица экспортирует туда и инновационную продукцию, и части железнодорожных локомотивов, и контрольно-измерительные приборы, легковые автомобили и подъемные механизмы», — сказал Прохоров.

Он отметил, что объём продаж высокотехнологичной продукции Москвы за рубеж растёт уверенными темпами, а география поставок насчитывает 167 стран.

За восемь месяцев 2021 года объём поставок инновационной продукции из Москвы в страны Евросоюза составил 2,31 млрд долларов — на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.