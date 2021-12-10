Ереван, , 14:05 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 6416 исследований на коронавирус, из которых 347 дали положительный результат. Об этом 10 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 342 115 носителей коронавируса. Из них 324 224 справились с инфекцией, в том числе 1208 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 8652 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9231 пациента с COVID-19, в том числе 20 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7741 тестов на коронавирус 300 были с положительным результатом. 202 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 19 пациентов с COVID-19.