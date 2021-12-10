Мехико, , 14:05 — REGNUM Мексиканская актриса Кармен Салинас скончалась после нескольких недель пребывания в больнице после инсульта. Об этом говорится в заявлении семьи актрисы, сообщает агентство EFE.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что актриса Кармен Салинас скончалась сегодня, 9 декабря 2021 года», — говорится в заявлении ее семьи, распространенном в социальных сетях.

Кармен Салинас известна по участию в таких фильмах и сериалах, как «Другая семья», «Под одной луной», «Триумф любви», «Гнев», «Обними меня крепче» и многих других.