Первомайск, Нижегородская область, , 14:04 — REGNUM Госинспекции труда по Нижегородской области установила причину смерти учительницы Первомайской средней школы, скончавшейся на рабочем месте в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Школа Дмитрий Туркин © ИА Красная Весна

По имеющейся информации, преподаватель пришла в школу за 30 минут до начала уроков и поднялась на второй этаж в лаборантскую. Вскоре коллеги обнаружили её сидящей за столом в бессознательном состоянии и вызвали «скорую помощь».

Прибывшие на место врачи констатировали смерть 51-летней учительницы, а вскрытие показало, что её смерть наступила вследствие общего заболевания.

Комиссия квалифицировала произошедшее как несчастный случай, не связанный с производством.

Однако были выявлены нарушения трудового законодательства в отношении преподавателя — выяснилось, что её не обучали безопасным методам работы и не проводили с ней соответствующей стажировки, а также допустили её к работе без прохождения обязательных медосмотров и психиатрических освидетельствований.

За допущенные нарушения Первомайскую среднюю школу оштрафовали на 110 тысяч рублей