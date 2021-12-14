Иваново, 10 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Стоимость поездки в троллейбусах увеличится в Иванове с 1 января 2022 года, об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбусы

С Нового года одна поездка в троллейбусе обойдётся в 24 рубля против действующего сегодня тарифа в 23 рубля. В городском управлении по транспорту, связи и информационным технологиям повышение назвали ежегодным — в последний раз стоимость проезда в троллейбусах менялась 1 января 2021 года, рост тарифа также составил один рубль.

По электронным проездным билетам «Пересадка» и «Поездка+» поездка на троллейбусе будет стоить 22 рубля. При этом вырастет стоимость электронного проездного билета для льготных категорий граждан: для школьников его цена составит 297 рублей, вместо 285, для студентов — 416 вместо 399 рублей и 700 рублей для пенсионеров. Месячный проездной билет подорожает с 1100 до 1150 рублей в месяц.