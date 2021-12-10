Таиз, Йемен, , 16:54 — REGNUM Вооружённые силы Йемена, при поддержке сил Арабской коалиции, выбили отряды повстанцев из ряда населённых пунктов на юге страны. Как сообщает йеменское официальное информационное агентство Khabar, отряды движения «Ансаралла» (также известные как хуситы) оставили несколько посёлков в провинции Таиз.

Войска Саудовской Аравии перед вторжением в Йемен Konfrontasi.com

В международной коалиции заявили об освобождении деревень Джебель-Кибна, Худайда и Туфаили в районе Мукбна. Хуситы также оставили одну из своих военных баз в регионе. В коалиции сообщают о том, что на фронте продолжаются ожесточённые бои против хуситов с использованием различных видов среднего и тяжелого оружия.

В ходе столкновений повстанцы потеряли несколько десятков человек убитыми и раненными, а также большое количество военной техники.