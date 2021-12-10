Штрафы для арендодателей могут привести к монополизации рынка — эксперт
Москва, 10 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Законопроект о создании единой государственной информационной системы для контроля и отслеживания операций по аренде недвижности: квартир, апартаментов и машиномест является актуальным, однако существует ряд возможных проблем и вопросов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект о создании единой государственной информационной системы (ГИС) для контроля и отслеживания операций по аренде недвижности: квартир, апартаментов и машиномест.
Основная идея данного законопроекта направлена на повышение прозрачности операций на рынке, а также соблюдение как прав арендодателей, так и арендаторов.
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