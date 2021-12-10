Москва, 10 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Законопроект о создании единой государственной информационной системы для контроля и отслеживания операций по аренде недвижности: квартир, апартаментов и машиномест является актуальным, однако существует ряд возможных проблем и вопросов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Драй ИА REGNUM Аренда помещения

«Если рассматривать главный положительный аспект, то данная мера позволит значительно сократить потери недополученных средств в государственный бюджет.

По данным представленным Минстроем, потери из-за непрозрачности рынка аренды составляют порядка 162 млрд рублей. в год. Однозначно, подобная регуляция позволит обеспечить дополнительное поступление средств в бюджет.

Но всё-таки законопроект требует открытого обсуждения с рынком аренды, к которому сам бизнес до сих пор ещё не привлекался.

Появление единой системы оператора может способствовать монополизации рынка, что, естественно, не является благоприятным развитием событий на арендном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект о создании единой государственной информационной системы (ГИС) для контроля и отслеживания операций по аренде недвижности: квартир, апартаментов и машиномест.

Основная идея данного законопроекта направлена на повышение прозрачности операций на рынке, а также соблюдение как прав арендодателей, так и арендаторов.

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