Уфа, 10 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Шесть человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

По предварительной информации, днем 10 декабря на 108 км автотрассы Уфа — Оренбург автобус «Газель Некст» наехал на остановившийся автомобиль «Toyota Land Cruiser 200».

«По предварительным данным пострадало шесть человек (детей нет), доставляются в ГБ № 1 г. Стерлитамак», — говорится в сообщении пресс-службы. Оставшиеся пассажиры уехали на попутном транспорте.

К счастью никто не погиб.

Сообщается, что в автобусе находились один водитель и десять пассажиров (детей нет). В автомобиле Land Cruiser ехали четыре человека (детей нет).

«Автобус принадлежит ИП (частный), двигался по маршруту Салават — Уфа», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что спасатели деблокировали водителя, а пассажиры вышли сами до прибытия сотрудников спасательного ведомства. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.