Минск, 10 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В 2021 году выплаты Белоруссии по внешнему госдолгу уже составили $2 млрд и до конца года на эти цели направит ещё $280 млн. Об этом 10 декабря заявил председатель белорусского правительства Роман Головченко.

Government.ru Роман Головченко

Он заверил, что «выплаты по внешнему долгу будут обеспечены в текущем году в полном объёме».

В свою очередь глава белорусского минфина Юрий Селиверстов выразил надежду, что рассчитаться по госдолгу Белоруссии в 2022 году поможет главный кредитор — Россия, с которой Минск уже ищет «общий язык».

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