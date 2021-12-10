Москва, , 14:02 — REGNUM Предпринятые накануне кораблем ВМС Украины «Донбасс» в акватории Азовского моря действия являются очередной провокацией. Об этом 10 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Мария Захарова Tvc.ru

«По-моему, это очевидно. Это очередная провокация», — сказала она, комментируя инцидент с попыткой украинского корабля пройти через Керчь-Еникальский канал

Также представитель российского МИД подчеркнула, что эта провокация не является единичной или индивидуальной.

«Это комплекс провокативных действий, которые осуществляются вокруг наших границ», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что власти Украины решились на провокацию в Азовском море, поскольку чувствовали прикрытие США.