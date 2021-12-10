Джакарта, , 14:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна сотрудничает с рядом государств в области возвращения преступных активов. Об этом глава государства написал в Twitter.

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«Индонезия уже сотрудничает с рядом стран в области возвращения преступных активов, например, со Швейцарией и Россией. Обе страны готовы помочь в отслеживании, замораживании и конфискации активов, полученных в результате преступных действий за границей», — написал президент Индонезии в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр города Бандунг в Индонезии Одед Даниал умер после того, как стало известно, что мэр упал во время пятничной проповеди в мечети.

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