Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM В Екатеринбурге рабочие обезглавили памятник на фасаде Дома офицеров, сообщают СМИ. Скульптуры ждет реконструкция. Однако не исключено и появление здесь нового памятника.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент попал на видео общественницы Полины Ивановой. На видео запечатлены рабочие, выполняющие какие-то действия на фасаде здания. Неожиданно один из мужчин зажигает газовую горелку. А уже через несколько минут обезглавленный солдат оказывается накрыт строительным материалом.

Вероятно, со скульптур должны были снять 3D копию. Для этого их покрыли мелкими точками.

В Окружном доме офицеров журналистам подтвердили, что памятник частично демонтируют. Работы ведут в ускоренном темпе. Скоро их завершат.