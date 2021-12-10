Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону участниками прививочной кампании от гриппа стали почти 65% горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Путь вакцин от гриппа Василий Иванов © ИА REGNUM

Как сообщила заместитель начальника горздрава Елена Поникарова, Ростов-на-Дону за счёт федеральных средств получил партию вакцины, рассчитанную на 594 542 взрослых и детей. За счёт средств работодателей привился ещё 127 301 человек. Общее число привитых от гриппа горожан составило 721 843 (64,9% от населения).

Для сравнения: в 2020 году от гриппа привились 55,9% ростовчан, в 2019 году — 49,2% жителей областного центра.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о перевыполнении плана по вакцинации от гриппа сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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