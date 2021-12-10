Иркутск, , 13:59 — REGNUM Заместитель главврача иркутской областной клинической больницы Игорь Каретников очень эмоционально выступил сегодня, 10 декабря, на 50-ой сессии регионального парламента, рассказав об ужасах лечения пациентов в условиях пандемии, пишет телеграм-канал «Около Байкала»:

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Дипломированный реаниматолог рассказал иркутским депутатам — антиваксерам, что кардиохирурги больницы два года пандемии вынужденно работают в «красных зонах» и теряют квалификацию, не оперируя пациентов. Во время первой волны больнице пришлось перекрыть вентиляцию над «ковидным» крылом, чтобы по воздуху инфекция не проникла в «чистые» отделения. Все реанимации иркутской областной клинической больницы заняты людьми, которые из-за коронавируса не могут дышать собственными легкими.

Поэтому там далеко не всегда находится место для простых инсультников и инфарктников, которые могут быть обречены на смерть, ведь нынешних пациентов реанимаций нужно спасать неделями, потому что они не сделали себе прививку от коронавируса.

Среди врачей, которые работают в иркутской областной клинической больнице 150 человек имели прививочные медотводы из-за возможного анофилактического шока в ответ на прививки. После закона об обязательной вакцинации медработников все они вакцинировались, и ни у одного не было критической аллергической реакции, потому что «Спутник V» не дает серьезных побочных эффектов при вакцинации.

В Иркутской области не хватает всего: врачей, кислородных стоек которые перебрасывают из одной реанимации в другую. А также коек, которые приходится ставить в ковидные палаты дополнительно. В отличие от Москвы, которая пошла путем создания временных ковидных стационаров, в Иркутске коронавирусные койки захватили большинство больниц, а реанимации заняты коронавирусными пациентами на 110%».

Авторы сообщения также отметили, что депутаты от партии КПРФ (которые сами при этом поставили прививку) упорно поддерживают двух голодающих за непонятно чьи права активистов в то время, как каждые сутки в Иркутской области от коронавируса умирают 30 жертв идеологии «антиваксерства», «сегрегации» и «QR-кодного рабства».

Напомним, 29 ноября общественница из Усолья-Сибирского Дарья Дорогова объявила было голодовку в знак протеста против QR-кодов, а уже 1 декабря внезапно ее прекратила, толком не объяснив скоропостижность своего поступка. Местные телеграм-каналы отмечали, что речь идет о политической акции: мол, «красная» принцесса Дарья Дорогова собирается в мэры Усолья-Сибирского от КПРФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 10 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 6619 человек, причём вновь 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 145 344 (+602 за сутки).

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