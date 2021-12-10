Ярославль, 10 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. На встрече обсудили догазификацию региона и планы на будущее сотрудничество. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Михаил Евраев на встрече с Сергеем Густовым

«Мы обсудили реализацию новых проектов, которые позволят создать условия для подключения новых потребителей газа — как населения, так и промышленных объектов. Природный газ поступит и в последний негазифицированный район Ярославской области — Брейтовский. Мы хотим чтобы газ пришел в самые отдаленные деревни области, чтобы все имели доступ к голубому топливу и для этого мы выстраиваем конструктивные взаимоотношения с компанией «Газпром межрегионгаз». Продолжим сотрудничество и по социальным вопросам», — пояснил детали Михаил Евраев.

Подвели и итоги сотрудничества в этом году.

«В 2021 году в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области ПАО «Газпром» на 2021−2025 гг. все запланированные работы выполнены в полном объеме. Построены газопроводы в Ярославском, Ростовском, Большесельском районах общей протяжённостью 66 км, завершено строительство межпоселкового газопровода к детскому оздоровительному лагерю им М. Горького «Артек Ярославии», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Основные работы по подключению домовладений к газовым сетям планируется завершить до конца 2022 года. Продолжить совместную работу планируется и в социальной сфере.