Сеул, 10 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал восемь отечественных компаний по производству изделий из алюминиевого сплава на общую сумму 20,7 млрд вон (~$17,6 млн) за ценовой сговор. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Комиссии по справедливой торговле (KFTC).

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По их словам, в период с 2011 по 2021 год компании договорились зафиксировать цены на продукцию из алюминиевого сплава, используемого крупными автопроизводителями страны.

Комиссия также обязала компании принять меры по исправлению положения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал семь отечественных птицефабрик.

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