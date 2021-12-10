Оренбург, , 13:57 — REGNUM В Оренбурге полицейские задержали мужчину, который устроил в квартире стрельбу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Выстрел из ружья Wallspaper.ru

На место выезжала бригада скорой помощи и полицейские. От медиков правоохранителям стало известно, что в квартире многоэтажного дома по проспекту Победы слышны выстрелы. Ранее мужчина позвонил в службу скорой помощи и заявил о галлюцинациях. В ответ на стук медработников в дверь раздались выстрелы. Стрелок отказался вступать в диалог с полицейскими.

Была установлена жена дебошира. Женщина не находилась дома, но имела ключи от квартиры. Открыв дверь, правоохранители убедили оренбуржца положить ружье и выйти в коридор квартиры, где стрелка задержали при силовой поддержке СОБРа Управления Росгвардии РФ по Оренбургской области.

В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято гладкоствольное ружье, травматический пистолет, патроны, полимерный пакетик и мерная ложка. В отношении стрелка возбуждено административное дело по факту потребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача. До суда мужчина помещен в спецприемник. Росгвардия проверяет соблюдение правил хранения оружия и патронов.