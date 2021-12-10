Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Один из основателей Wikileaks Джулиан Ассанж может быть экстрадирован в США, такое решение принял 10 декабря Апелляционный суд Великобритании, сообщает The Guardian.

Нынешнее решение Апелляционногго суда Англии и Уэльса отменяет вынесенное в начале года решение, согласно которому Ассанж не мог быть отправлен в США в связи с опасениями за его психическое здоровье.

Американские власти обвиняют Ассанжа, в частности, в раскрытии секретной информации. В связи с чем ему грозит до 175 лет тюремного заключения.