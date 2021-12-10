Москва, 10 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В 2022 году Россия может оказаться под ударом новой волны мировой инфляции. Об этом 10 декабря заявил вице-премьер России Андрей Белоусов на международном форуме «Сделано в России».

Kremlin.ru Андрей Белоусов

«Вторая волна, она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную с продовольствием, с которой мы столкнёмся в 2022 году, во втором полугодии особенно», — заявил Белоусов.

При этом он отметил, что, в отличие от Банка России, далеко не все регуляторы мира готовы бороться с инфляцией такими решительными методами, как повышением ставки.