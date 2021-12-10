Белоусов предсказал новую волну инфляции в 2022 году
Москва, 10 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В 2022 году Россия может оказаться под ударом новой волны мировой инфляции. Об этом 10 декабря заявил вице-премьер России Андрей Белоусов на международном форуме «Сделано в России».
Kremlin.ru
Андрей Белоусов
«Вторая волна, она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную с продовольствием, с которой мы столкнёмся в 2022 году, во втором полугодии особенно», — заявил Белоусов.
При этом он отметил, что, в отличие от Банка России, далеко не все регуляторы мира готовы бороться с инфляцией такими решительными методами, как повышением ставки.