Нижний Новгород, 10 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Комплексами видеонаблюдения планируют оборудовать 113 муниципальных автобусов в Нижнем Новгороде до конца 2022 года. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Serko Автобус ЛиАЗ

На закупку и установку оборудования для этих целей госпредприятие «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» намерено потратить около 9 млн рублей.

При этом в 54 автобусах марки ЛиАЗ будут установлены по шесть камер: по одной камере — для контроля работы водителя, для контроля обстановки на дороге перед автобусом и для контроля пассажирского салона, а также три камеры — для контроля входа и выхода пассажиров и валидации проездных документов.

Также 59 автобусов марки ПАЗ оборудуют четырьмя камерами: для обзора салона, для контроля работы водителя, для контроля посадочных площадок и для контроля ситуации на дороге перед автобусом.