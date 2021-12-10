Мурманск, 10 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В мурманске заключен под стражу тренер по каратэ, которого обвинили в развращении несовершеннолетних воспитанниц.

Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия Учитель-педофил

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следкоме, судом принято решение об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу на два месяца.

По версии следствия, в период с 2013 по 2014 годы обвиняемый, являясь детским спортивным тренером, совершал в отношении малолетней, 2000 года рождения, развратные действия.

«В настоящее время в связи с широким общественным резонансом, а также возможного наличия иных лиц, пострадавших от преступных действий обвиняемого, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в аппарат следственного управления СК России по Мурманской области», — сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, в ходе обыска в квартире у тренера были обнаружены многочисленные диски с запрещенными видео.

Как сообщало ИА REGNUM, дело в отношении мурманского тренера возбудили после заявления одной из его бывших воспитанниц. Сам мужчина вину отрицает.