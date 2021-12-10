Рогозин назвал условия, необходимые для воспитания лидера
Москва, 10 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Чтобы стать лидером, человеку нужны наставник и воля, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Дмитрий Рогозин
«Лидером можно стать только тогда, когда есть хороший учитель, который даст вам знания», — сказал Рогозин на форуме «Репутация».
Также он подчеркнул, что необходимо иметь личность.
«Если у вас есть воля как у личности, вы готовы идти и сражаться до конца. Всегда побеждает только тот, кто готов идти до конца. Запомните это», — подчеркнул Рогозин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал всю страну интересоваться космосом.
Он также подчеркнул, что для развития страны необходима в том числе и популяризация космической деятельности.