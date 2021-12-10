Москва, 10 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Чтобы стать лидером, человеку нужны наставник и воля, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Cosmotest.ru Дмитрий Рогозин

«Лидером можно стать только тогда, когда есть хороший учитель, который даст вам знания», — сказал Рогозин на форуме «Репутация».

Также он подчеркнул, что необходимо иметь личность.

«Если у вас есть воля как у личности, вы готовы идти и сражаться до конца. Всегда побеждает только тот, кто готов идти до конца. Запомните это», — подчеркнул Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал всю страну интересоваться космосом.

Он также подчеркнул, что для развития страны необходима в том числе и популяризация космической деятельности.