Бишкек, , 13:54 — REGNUM Налоговая служба опубликовала информацию об официальных доходах за 2020 год и имуществе председателя кабинета министров Киргизии Акылбека Жапарова, передают киргизские СМИ.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

В своей декларации о доходах высокопоставленный чиновник указал, что за минувший год заработал чуть больше 815 тысяч сомов (710 тысяч рублей).

В то же время ближайшие родственники главы правительства получили около 96 млн 746 тысяч сомов (84 млн 251 тысячу рублей) дохода.

По официальным данным Акылбек Жапаров имеет в собственности только квартиру площадью 77,5 квадратных метра. Родственники премьер-министра Киргизии владеют пятью контейнерами и восемью автомобилями «Mercedes Benz».

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