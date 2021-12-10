Кишинёв, 10 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Знаменитая скрипачка из Молдавии Александра Конунова находится под следствием по делу о «попытке контрабанды культурных ценностей». Об этом сообщил журналистам следователь уголовного розыска Таможенной службы республики Артур Фуртунэ.

Pexels Скрипка

Он отметил, что Конунова пыталась вывезти из страны скрипку, предположительно, произведённую школой итальянского мастера Антонио Страдивари. Для разрешения на вывоз требуется санкция минкульта, но у скрипачки её не было.

«К моменту обнаружения музыкального инструмента у указанного лица не было такого разрешения. Согласно ответу минкульта, до 22 октября ведомство не выдавало указанному лицу такого разрешения. Описанные выше факты явились основанием для возбуждения уголовного дела», — сказал Фуртунэ.

Он также сообщил, что Конунова после возбуждения уголовного дела получила в минкульте разрешение на вывоз на основании экспертизы, сделанной, в то время, когда скрипка была конфискована. Также в прокуратуре посчитали «поддельным» договор на аренду скрипки, так как там не была указана дата.

По словам Фуртунэ, следователи в настоящее время через Интерпол проверяют, не числится ли скрипка украденной.

Напомним, 23 октября молдавские таможенники в кишинёвском аэропорту задержали Конунову, которая направлялась в Москву для участия в концерте. У женщины с собой была скрипка и документы, что инструмент создан в мастерской Страдивари. Скрипачку из страны не выпустили, а инструмент отправили на экспертизу. Конунову обвиняют в том, что она не задекларировала скрипку.