Москва, , 13:57 — REGNUM Экспортная пошлина на пшеницу повышается в России с $84,9 до $91 за тонну с 15 декабря. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пшеница Алексей Колчин © ИА REGNUM

За вывоз тонны ячменя придётся заплатить не $75,1, а $78,7, за вывоз тонны кукурузы — не $54,3, а $54,4.

Индикативная цена в размере $330,1 за тонну обусловила ставку экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи). Для ячменя такая цена составила $297,5 за тонну, для кукурузы — $262,8 за тонну.

Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2 июня 2021 года в России действует механизм расчета «плавающей» пошлины на экспорт зерновых. Размер пошлины определяется на одну неделю.

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