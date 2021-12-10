Ульяновск, , 13:49 — REGNUM В Ульяновской области продолжают умирать каждый день от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 10 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 3510 ковидных больных. Из них 9 декабря скончались 12 человек.

Напомним, что 8 декабря в регионе умерли 13 пациентов с коронавирусом, до этого двое суток подряд — по 12 больных.

Отметим, в Ульяновской области сделано 1 522 374 лабораторных ПЦР-теста на коронавирус. Ранее регион получил 58 тыс. тестов для исследования на SARS-CoV-2.

В настоящее время медицинское наблюдение продолжается за 17 536 контактными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ульяновской области планируется завершить строительство ещё 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году в регионе построили пять ФАПов и офис врача общей практики, закуплено более 30 мобильных медицинских комплексов.