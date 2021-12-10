Бишкек, 10 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Мэрия столицы Киргизии проводит аудит своих подразделений и муниципальных предприятий, поскольку подозревает их сотрудников в незаконном списании особо крупных сумм денег. Об этом заявил мэр Айбек Джунушалиев на выездной пресс-конференции 9 декабря.

Jasmine Halki Бишкек

По словам градоначальника, муниципалитет уже направил в генеральную прокуратуру материалы по итогам проверки «Бишкекзеленхоза», «Бишкексвета» и «Бишкекасфальтсервиса».

«Мы видим, что 143 млн сомов (124,5 млн рублей) потратили без надлежащих документов. По «Бишкекзеленхозу» — там 43 млн сомов (37,4 млн рублей) использовали без документов. А «Бишкекасфальтсервис» имеет 943 млн сомов (821,2 млн рублей) дебиторской задолженности. Давайте называть вещи своими именами — это воровство!», — подчеркнул он.