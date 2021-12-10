Москва, , 13:48 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о тщательной проработки инициативы о введении QR-кодов на транспорте весьма обоснованное, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Андрей Лисов.

QR-код Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«В России есть достаточно мощная база, в том числе, законодательная, выработанная для борьбы с эпидемиями. Но проблема в том, что все это советская база, никак не адаптированная под современные демократические законодательные реалии.

Очевидно, что правительство РФ старается избегать по возможности жестких формулировок и не навязывать гражданам свое видение ситуации. Разумеется, происходит это не из-за того, что желание людей в приоритете, а по гораздо более простой причине: система просто не готова.

Объявить о том, что QR-коды обязательны, можно в течение суток. Но что делать дальше? Нюансов возникают тысячи, и система просто не готова их все переварить. Не стоит забывать, что бюрократический аппарат вообще имеет огромную инерцию и без четких инструкций буксует.

А ведь нужна отдельная инструкция для публичных мест, для объектов здравоохранения и объектов образования, для транспорта городского и транспорта международного.

Создание всей этой нормативной базы требует огромного количества времени. А введение ее в жизнь — примерно втрое больше. Плюс к этому стоит упомянуть возможные сбои в системе.

Даже те, кто честно прошел полную вакцинацию от коронавируса, а не банально купил в подворотне справку о прививке, зачастую не могут получить QR-код, потому что система работает неудовлетворительно.

Обязать всех и сразу предъявлять коды — значит, просто обрушить всю систему. С чисто юридической стороны вопроса никаких препятствий для того, чтобы законопроект прошел, нет. Он полностью укладывается в существующие рамки законодательства», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждаемые в настоящее время в России законопроекты о QR-кодах носят «рамочный характер», заявил президент страны Владимир Путин.

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