Салехард, 10 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Директором государственно-правового департамента ЯНАО назначена Оксана Федоренко. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Оксана Федоренко

Ранее она исполняла обязанности директора данного департамента.

Оксана Федоренко в 2001 году окончила Уральскую государственную юридическую академию, в 2019 году получила диплом магистра по специальности «государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства при президенте РФ. В органах государственной власти работает с 2002 года.