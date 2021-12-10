Ростов-на-Дону, , 13:46 — REGNUM К Новому году коммунальные службы Ростова-на-Дону перейдут в режим повышенной готовности. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«От непредвиденных ситуаций никто не застрахован. Впереди рождественские и новогодние праздники. Традиционно в праздничные дни нагрузка на коммунальную инфраструктуру возрастает. Жилищно-коммунальный комплекс должен работать максимально эффективно, без сбоев», — отметил Логвиненко.

К работе в период новогодних праздников подготовлено 113 аварийных бригад численностью 557 человек и 271 единица техники. Все коммунальщики прошли инструктажи.