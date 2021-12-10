Иркутск, , 13:45 — REGNUM Законодательное Собрание Иркутской области сегодня, 10 декабря, приняло проект закона «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом информирует сайт областного парламента.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, оперативность рассмотрения законопроекта связана с тем, что финансовые средства нужно как можно скорее довести до получателей.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова пояснила, что в рамках текущего уточнения пропорционально увеличиваются доходы и расходы областного бюджета. На 1,3 млрд рублей предлагается увеличить софинансирование средств федерального бюджета на строительство в Иркутской области детских садов. Еще 681,1 млн рублей предполагается направить на строительство жилых домов в Тулуне, пострадавших от мощнейшего наводнения в 2019-м году.

Кроме того, 1,5 млрд рублей в соответствии с законопроектом будут направлены на поддержку местных бюджетов. Из них около 1 млрд рублей составит дотация для городских округов и муниципальных районов, 459 млн — субсидия на выравнивание поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива внесения поправок в принадлежит губернатору Приангарья Игорю Кобзеву.

Читайте также: Бюджет Приангарья-2021: помощь муниципалитетам и строительство жилья