Оренбургский район, Оренбургская область, 10 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту похищения людей сотрудниками фиктивного реабилитационного центра возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны двое подозреваемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Алкоголизм

По версии следствия, группа лиц, под видом сотрудников реабилитационного центра по оказанию услуг для граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, похищали и лишали их свободы.

«Целью злоумышленников являлись корыстные интересы в виде получения денежных средств от родственников потерпевших за псевдолечение зависимых лиц», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.

Злоумышленники создали интернет-сайт, где предлагали услуги по уходу за алкоголиками и наркоманами. Родственники оплачивали лечение своих близких, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. На деле наркоманы и алкоголики становились жертвами аферы. Их насильно перевозили в реабилитационный центр, однако людям не оказывали медпомощь. В центре работали сотрудники без медицинского образования.

«В разное время в центре незаконно удерживали более 20 человек. Фигуранты применяли к ним насилие, моральное и психологическое давление. На связь с родными потерпевшие выходили один раз в неделю, а все телефонные звонки проходили под строгим контролем. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности двоих подозреваемых и при участии коллег из регионального управления Росгвардии задержали их на территории Оренбургского района», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.