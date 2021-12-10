Красноярск, 10 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Красноярске суд направил на принудительное лечение мужчину, напавшего на врача-терапевта и лишившего его свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в прокуратуре Красноярского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Установлено, что 9 августа 2021 года пьяный мужчина закрыл в своей квартире прибывшую на вызов врача-терапевта. Злоумышленник избил медика металлическим ключом от замка. Также он ударил женщину ногой в живот и повредил её мобильный телефон.

Наказание мужчине назначили с учётом заключения психиатров и позиции гособвинителя. Его отправили на принудительное лечение в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь.

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