Улан-Удэ, 10 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. С 11 декабря возобновляется прямое авиасообщение между Бурятией и Монголией, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ Аэропорт «Байкал» Улан-Удэ

Зампред правительства Евгений Луковников назвал это событие знаковым. В настоящее время между российским регионом и соседним государством граница открыта только для грузовых перевозок железнодорожным и автотранспортом.

«Открытие воздушных границ на какое-то время станет единственным способом для жителей Бурятии и Монголии пересечь границу», — отметил он.

Самолёты между Улан-Удэ и Улан-Батором будут летать раз в неделю, по субботам. Стоимость билета составит около 11 тыс. рублей.