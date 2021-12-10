Кострома, 10 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Филиал детской поликлиники No 1 в костромском микрорайоне Юбилейном закрыли из-за болезни врачей и нехватки кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач городской больницы Костромы Евгений Нечаев.

Semevent Ребенок на осмотре врача

Филиал обслуживает 2,7 тысячи детей. Два основных врача учреждения ушли в декретный отпуск, три медсестры и два регистратора не могут продолжать работу из-за плохого самочувствия.

«На данный момент мы полагаем, что медики заболели ОРВИ. Однако, тесты на коронавирус у них тоже взяты. Результаты пока неизвестны» , — сказал Нечаев.

Ранее с приёмом пациентов коллегам помогали врачи из основного здания поликлиники на улице Димитрова. Однако продолжить эту практику в связи с большим наплывом обращений невозможно.

«За последнюю неделю количество вызовов врача для детей и подростков выросло в два раза — до 1400 в день. Поликлиника No 1 укомплектована кадрами не полностью — на 60%, поэтому было приято единственно верное решение. Детей из филиала в Юбилейном будут принимать в основном здании — на улице Димитрова» , — добавил главврач.

Медики предупреждают, что время ожидания врачебной помощи для детей и подростков может увеличиться, но просят граждан отнестись к вынужденной мере» с пониманием». Возобновить работу филиала планируется в январе 2022 года.