Филиал детской поликлиники в Костроме закрыли из-за болезни врачей
Кострома, 10 декабря, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Филиал детской поликлиники No 1 в костромском микрорайоне Юбилейном закрыли из-за болезни врачей и нехватки кадров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач городской больницы Костромы Евгений Нечаев.
Филиал обслуживает 2,7 тысячи детей. Два основных врача учреждения ушли в декретный отпуск, три медсестры и два регистратора не могут продолжать работу из-за плохого самочувствия.
Ранее с приёмом пациентов коллегам помогали врачи из основного здания поликлиники на улице Димитрова. Однако продолжить эту практику в связи с большим наплывом обращений невозможно.
Медики предупреждают, что время ожидания врачебной помощи для детей и подростков может увеличиться, но просят граждан отнестись к вынужденной мере» с пониманием». Возобновить работу филиала планируется в январе 2022 года.