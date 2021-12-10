Минск, 10 декабря 2021, 13:40 — REGNUM В 2022 году выплаты Белоруссии по госдолгу значительно вырастут и составят порядка 10 млрд белорусских рублей ($3,9 млрд по нынешнему курсу). Об этом 10 декабря заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.
По его словам, более половины белорусского госдолга приходится на российские структуры и официальный Минск надеется, что «коллеги из России» пойдут навстречу пожеланиям белорусского минфина в вопросе рефинансирования части долга. Селиверстов сказал: «Думаю, мы найдем с ними общий язык».
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