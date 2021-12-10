Минск, 10 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В 2022 году выплаты Белоруссии по госдолгу значительно вырастут и составят порядка 10 млрд белорусских рублей ($3,9 млрд по нынешнему курсу). Об этом 10 декабря заявил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

(сс) Regby7802 Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов

По его словам, более половины белорусского госдолга приходится на российские структуры и официальный Минск надеется, что «коллеги из России» пойдут навстречу пожеланиям белорусского минфина в вопросе рефинансирования части долга. Селиверстов сказал: «Думаю, мы найдем с ними общий язык».

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