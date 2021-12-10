Йошкар-Ола, , 14:22 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Больничная палата с аппаратом ИВЛ Bryanskobl.ru

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Накануне в регионе было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 857 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря в Марий Эл выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 522 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4130 человек.