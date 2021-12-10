Тула, , 13:39 — REGNUM Wi-fi роутер, а также восемь сотовых телефонов, спрятанных в сыре, пытались ввезти в колонию строгого режима №7 в Тульской области, об этом 10 декабря сообщила пресс-служба ФСИН России.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Роутер, телефоны, а также семь SIM-карт, семь USB-шнуров, пять аудио-гарнитур, семь зарядных устройств сотрудники колонии нашли 9 декабря при досмотре передачи для заключённого. Последний отбывает 11-летний срок за незаконный оборот наркотических средств.

Запрещённые предметы были спрятаны в четырех вакуумных пакетах с сыром. Найденные предметы изъяты, они описаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. Сотрудники колонии проводят проверку, составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ для дальнейшей передачи его мировому судье.