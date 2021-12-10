Киев, , 13:38 — REGNUM Несмотря на проводимые командованием мероприятия по популяризации военной службы в зоне операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, Народная милиция ДНР продолжает фиксировать снижение уровня морально-психологического состояния украинских боевиков. Об этом 10 декабря сказано в официальном отчёте.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Провокации Украины в Донбассе — все новости»

Так, 7 декабря в районе населенного пункта Гранитное между двумя боевиками 2-го механизированного батальона 93-й бригады во время распития алкогольных напитков, произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес сослуживцу ножевые ранения. Защищаясь, раненный солдат выстрелил в своего собутыльника из штатного оружия. В результате один боевик скончался от огнестрельного ранения, второй с колото-резаными ранами доставлен в лечебное учреждение.

«В ходе предварительного разбирательства установлено, что ссора между боевиками произошла из-за того, что они не смогли поделить деньги, полученные от продажи топлива местным жителям и сдачи цветного металла. По данному факту командование бригады продолжает проведение разбирательства», — информирует Народная милиция ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти никаким образом не хотят мирного урегулирования процессов на юго-востоке и нацелены исключительно на войну. Об этом свидетельствуют также итоги внеочередного заседания Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины — оно прошло безрезультатно.

По свидетельству МИД ДНР, опубликованному 10 декабря, украинские представители не подтвердили готовность дезавуировать заявления украинских военноначальников Валерия Залужного и Александра Павлюка, разрешающие украинским солдатам нарушать перемирие.

Читайте также: Украина наращивает военную мощь на подступах к Донбассу. Россия ударит?