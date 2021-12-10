Дамаск, , 13:51 — REGNUM Самолёт сирийской авиакомпании Cham Wings совершил специальный рейс в Минск для эвакуации мигрантов, застрявших на территории Белоруссии. Об этом 10 декабря сообщает официальное информационное агентство SANA, получившее копию официального заявления авиакомпании.

Самолёт авиакомпании Syrian Air Aero Icarus

По информации журналистов, самолет вылетел из международного аэропорта Дамаска, а затем вернулся с 96 пассажирами на борту. Все эвакуированные являются гражданами Сирии.

В заявлении авиакомпании подчёркивается, что рейс является частью социальной политики компании Cham Wings по оказании помощи сирийцам, оказавшимся в Белоруссии. Также в Cham Wings опровергли заявления ряда официальных лиц в руководстве Евросоюза о том, что компания занимается организованным завозом мигрантов с Ближнего Востока.

Напомним, что тысячи граждан Ирака, пытавшихся проникнуть в ЕС с территории Белоруссии, были возвращены на родину.