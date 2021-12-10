Москва, 26 декабря, 2020, 07:24 — ИА Регнум. Продажа валюты в России в настоящий момент не целесообразна, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Финансист пояснил, что это связано с продолжающимся ростом ее стоимости.

«Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост — например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям», — сказал эксперт, слова которого приводит агентство «Прайм».

По словам Тузова, доллар выгоднее всего обменять, когда за него будут давать больше 80 рублей, а евро — при стоимости более 93 рублей.

Специалист подчеркнул, что независимо от обстановки, для национальных валют всегда характерны два процесса — укрепление и спад. При этом, он отметил, что со временем показатели не возвращаются к прежним значениям. Тузов считает, что доллар никогда уже не будет продаваться по цене 65 или 68 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря курс рубля снизился по отношению к доллару и евро после двух дней роста. Так, цена за доллар установилась на уровне 74,15 рубля (увеличение на 26 копеек), а за евро — 90,62 рубля (повышение на 52 копейки)