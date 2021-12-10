Саратов, , 13:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с жителями Саратовской области пообещал в ходе встречи с представителями правительства РФ рассказать им о существовании мнения о том, что QR-коды — это не про здоровье.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

В ходе встречи к Володину обратилась жительница Саратовской области, которая стремилась донести до него позицию, что QR-коды являются рычагом воздействия на людей, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале сторонников спикера Госдумы «Володин. Саратов».

«Мы хотим, чтобы вы поняли, что QR-коды — не про здоровье, а рычаг воздействия на людей… Пожалуйста, давайте будем чтить все традиции и память предков, которые боролись против сегрегации и победили фашизм», — сказала она.

В ответ спикер Госдумы напомнил слова президента РФ, который ранее заявлял о добровольности вакцинации и говорил, что надо не принуждать, а следует разговаривать с гражданами.

«Вы должны думать не только о себе, но и о людях, которые рядом», — привел также аргумент Володин.

Он отметил, что депутаты Госдумы 13 декабря планируют вместе с представителями правительства РФ обсуждать законопроекты о введении QR-кодов.

«Мы должны обеспечить ваше представительство и озвучить ту точку зрения, которую вы озвучили. Я вашу точку зрения выскажу», — заверил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме 13 декабря состоится серия встреч вице-премьера Татьяны Голиковой со всеми фракциями Госдумы, темой станет пакет законопроектов о введении в России QR-кодов. Во встречах с парламентариями также примут участие глава Минтранса Виталий Савельев, глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Росздравнадзора Анна Попова.

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