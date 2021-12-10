10 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 15:21 — REGNUM Всероссийский патриотический форум открылся в Москве церемонией вручения Национальной премией «Патриот-2021». Форум объединил специалистов по патриотическому воспитанию.

Всероссийский патриотический форум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всероссийский патриотический форум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всероссийский патриотический форум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всероссийский патриотический форум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зара Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всероссийский патриотический форум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ключевые треки в программе основаны на новых технологиях в патриотическом воспитании; генеалогия (образовательный курс о том, с чего начать восстанавливать историю своей семьи); туризм (проект «Маршруты Победы», программа «Маршруты памяти», проект «Без срока давности», Год 350-летия со дня рождения российского императора Петра I); наставничество (поддержка детских, молодежных общественных объединений, ветеранских сообществ и наставнических инициатив); молодежные проекты и эффективные практики Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Сергей Кириенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Награждение победителей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Награждение победителей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Награждение победителей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Победитель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Ежегодные форумы, которые собирают наших специалистов — это возможность сделать перезагрузку профессиональных знаний, подвести итоги и наметить планы на будущее. Сейчас стремительно развиваются технологии, сферы поставляют огромное количество интересного контента, который мы можем использовать в патриотической сфере», — рассказала глава Роспатриотцентра Наталия Мандорова.

Выставка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всероссийский патриотический форум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всероссийский патриотический форум Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспертный состав премии вошли: председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артём Метелев; первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров; председатель координационного совета ООД «РОСРЕКОН» Алексей Новиков; руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова; исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова; основатель и капитан команды «Звездный Десант», автор проекта #СпортивнаяСтрана Злата Чепурная и другие.

Олег Газманов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Концертная программа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ходе форума подведут итоги реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2021 году. Всего в форуме примут участие 600 делегатов из 85 субъектов страны. Форум проходит 9−12 декабря 2021 года в Москве в павильоне 57 на ВДНХ, исторический парк «Россия — моя история», по адресу проспект Мира, 119, стр. 57