Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM За последние сутки в Ростовской области завершили участие в прививочной кампании от коронавируса 5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 декабря.

Вакцинация Минобороны России

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В настоящее время участие в вакцинации от COVID-19 приняли 1 млн 890,57 тыс. жителей Дона (+ 5483 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 850,6 тыс. человек (+ 5029 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области введены ограничения для непривитых граждан на посещение ряда общественных мест.

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