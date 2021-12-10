Красноярск, , 13:33 — REGNUM В центральных районах Красноярского края днём 11 декабря местами ожидаются порывы западного ветра 15−18 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер 76.mchs.gov.ru

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На дорогах центральных и южных районов края прогнозируется гололедица.

По данным синоптиков, 11−13 декабря в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Крым 10 декабря распространило предупреждение об усилении ветра.

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